Belotti duro: “Atteggiamento sbagliato”

"Non è stato un problema fisico, ma di atteggiamento". Analisi dura, a fine partita, quella di Belotti. Il Gallo, ha parlato prima che Mourinho ordinasse il silenzio stampa alla squadra. "Siamo mancati sotto tanti punti di vista e si è visto, purtroppo abbiamo perso il primo posto nel girone". (...). Dopadomani c’è il derby. "Dobbiamo arrivarci concentrati, dobbiamo scendere in campo per vincere tutte le partite e interpretaric con la giusta attenzione e concentrazione. Contro lo Slavia purtroppo è andata male ma dobbiamo dimenticare e pensare al derby, che è importantissimo".

(corsera)