Allarme antisemitismo: è un derby ad alto rischio

Sale la tensione per il Derby della Capitale. Preoccupa lo scenario internazionale in Medio Oriente che potrebbe avere ripercussioni anche sugli spalti e intorno all'Olimpico. Si teme infatti un rigurgito antisemita di cui in passato la Curva Nord aveva già dato sfoggio tappezzando la Sud di adesivi di Anna Frank. "Pericolo antisemita per il derby? Mi auguro di no, ma il pericolo c'è sempre, non soltanto durante la partita. Tanto più di questi tempi vediamo che il pericolo si manifesta nelle città con comportamenti e scritte", le parole di Abodi a margine della cerimonia di consegna dei diplomi del Master Sbs.

All'Olimpico è previsto il sold out, motivo per cui ieri è stato approntato il piano sicurezza: oltre 1000 agenti impegnati nelle 24 ore per garantire che non ci siano scontri. Particolare attenzione sarà appunto prestata al filtraggio di striscioni e coreografie.

(Il Messaggero)