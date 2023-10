Souloukou lancia Bove e Zalewski

Un borgo suggestivo con un gioiello di teatro, ospiti dell'imprenditore della moda Brunello Cucinelli re del cashmere per tenere a battesimo i migliori under 21 d'Europa con i 25 finalisti dell'edizione 2023 dell'European Golden Boy. Lina Souloukou, Ceo giallorossa, ha sottolineato proprio l'importanza dei settori giovanili: "I dati sono essenziali per minimizzare rischi, specie per informarsi e prendere decisioni giuste. I numeri di solito non mentono. L'importanza nel reclutamento è evidente, fondamentali nel calcio di oggi. Poi, naturalmente, la componente umana è sempre decisiva. Quando sono arrivata a Roma ho subito capito che il vivaio è l'obiettivo della società. Per formare la prima squadra il punto di partenza è quello. Si vede, il club ha migliorato le strutture per i giovani, le aree per tutte le skill e il convitto. Tutto ciò ha permesso il debutto in prima squadra. Certo, il talento è la base ma il lavoro che c'è dietro è sempre decisivo». Le citazioni sono per due: "Zalewski ha vinto questo premio e Bove è stabilmente in prima squadra. Ma anche le cessioni contano, hanno generato un ricavo importante per il club". [...]

(Il Messaggero)