Smalling verso il recupero. In attacco pronti Lukaku e Belotti

Romelu Lukaku è una macchina da gol. Continua a segnare anche in nazionale: rete su rigore al minuto 32 in cui ha spiazzato Olsen, portiere della Svezia, nella partita poi sospesa sull'1-1 per l'attentato avvenuto ieri sera a Bruxelles. [...] José Mourinho a Trigoria sorride, anche se i giocatori di movimento in campo sono solo due (Belotti e Spinazzola). Il resto della squadra è diviso tra nazionali e infermeria.

In 15 sono assenti perché convocati dalle selezioni (si è aggiunto anche El Shaarawy) mentre Smalling, Llorente, Renato Sanches, Dybala, Pellegrini e Karsdorp sono rimasti nel centro tecnico. Tra questi, il più atteso è il centrale inglese fermato un mese da un problema tendineo. Potrebbe rientrare alla ripresa con il Monza, ma tutto passa per l'allenamento di domani nel quale dovrebbe tornare in gruppo. [...] Domenica prossima, davanti giocherebbero le due torri Belotti e Lukaku.

(Il Messaggero)