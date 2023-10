Roma, i giocatori sicuri: sono tutti con Mourinho

[...] In caso di sconfitta contro il Cagliari Friedkin sarebbe pronto a licenziare lo Special One. Ma la notizia come è stata presa dai calciatori? Tra lo spogliatoio e la chat di gruppo della squadra i giocatori hanno già dichiarato tutto il loro supporto al tecnico. Mourinho è la via per uscire dal periodo altalenante e tornare in carreggiata. Guai a pensare a una rivolta dello spogliatoio per far posto a un nuovo allenatore, guai a credere che il gruppo non sia compatto e non navighi nella stessa direzione dell'allenatore. Dai primi problemi stagionali nelle prime partite lo spogliatoio e i senatori hanno fatto capire a Mou tutto il loro sostegno e la voglia di lavorare sodo per uscirne insieme. [...]

(corrieredellosport.it)

