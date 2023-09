Roma, questa è una vera disfatta. Il Genoa spietato le rifila 4 gol

La panchina di qualsiasi allenatore, con 5 punti in 6 giornate, 11 gol subiti e senza uno straccio di gioco, sarebbe a rischio. Sarà così anche per José Mourinho? Quella di Marassi non è stata una sconfitta ma una disfatta. Il Genoa non aveva ancora vinto in casa, dopo il ritorno in serie A, ma ieri sera ha fatto impazzire i suoi tifosi. Gilardino ha preparato la partita con un'aggressione alta, contando sulla scarsa capacità romanista di far partire l'azione dal basso. (...) Al 4' Llorente ha salvato su Retegui, ma un minuto dopo lo spagnolo ha chiuso in ritardo sull'assist di Strootman per Gudmundsson. Genoa in vantaggio e Roma ancora una volta a inseguire. (...)La Roma ha trovato il pareggio con una delle poche iniziative di Spinazzola e con l'inserimento di Cristante per il colpo di testa a botta sicura. Il k.o di Llorente, però, ha segnato la giornata nerissima di Mourinho: il portoghese ha continuato coni tre centrali difensivi, arretrando Cristante. Scelta pessima: il centrocampo ha perso l'unico incursore ispirato, la difesa ha perso ancora in sicurezza. (...) A fine gara Mou e i giocatori della Roma sono andati sotto lo spicchio dei tifosi a chiedere scusa come un'armata Brancaleone. I contratti di Mou, Rui Patricio, Spinazzola e Tiago Pinto sono in scadenza a giugno. Lukaku è in prestito. Dybala ha una clausola di uscita bassa. O la Roma cambia passo o rischia il disastro. «E il peggior inizio storico della Roma — ha detto Mou — ma anche della mia carriera». Con un però: «Sono anche quello che ha portato la Roma a due finali europee consecutive». Quasi un addio al campionato per puntare a Coppa Italia e Europa League?

(corsera)