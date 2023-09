Prima per N'Dicka, c'è Spinazzola a sinistra

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Esordio per N'Dicka, Lukaku e Dybala pronti a trascinare la Roma. Dopo due settimane di stop per le nazionali i giallorossi tornano di nuovo in campo. In uno Stadio Olimpico che, come ormai di consueto, sarà tutto esaurito, il club capitolino affronterà l'Empoli alla ricerca della prima vittoria stagionale. Contro i toscani Mourinho dovrà fare a meno di Smalling e Pellegrini, entrambi infatti non risultano tra i convocati dello Special One per la quarta giornata di campionato. Confermato il 3-5-2 con Rui Patricio in porta, pronto a cercare di riscattare un inizio non ai suoi livelli. Davanti al portoghese ci sarà un terzetto inedito formato da Llorente, Mancini - che ha recuperato dal problema muscolare accusato con l'Italia - e N'Dicka, all'esordio con la maglia della Roma. Sulla fascia destra nuova chance per Kristensen - vista anche la sua assenza nella sfida di giovedì con lo Sheriff - mentre sulla sinistra partirà dal primo minuto Spinazzola visti i pochi allenamenti di Zalewski, Ampio ballottaggio a centrocampo, dove i giallorossi potranno contare su molti recuperati. Mourinho dovrebbe confermare i tre già visti con il Milan: oltre a Cristante e Paredes, infatti, partirà dal titolare l'ex Lione, con Sanches e Bove pronti a subentrare a gara in corso. In attacco c'è attesa per la prima della coppia Lukaku-Dybala. Alla ricerca dei primi punti in stagione invece l'Empoli di Zanetti. Il tecnico dei toscani conferma la difesa a 4 con Luperto pronto a a dirigere i compagni di reparto. In attacco spazio all'estro di Baldanzi e Cambiaghi con Caputo favorito a Destro.