Stasera a Faro l'ultimo test in Algarve: per José prove tecniche di Salernitana

Ultima tappa di questo ritiro portoghese, improvvisato - e voluto fortemente da Mourinho -dopo l'annullamento della tournée di Singapore e Corea del Sud. La Roma è qui ad Albufeira dal sabato 22 agosto e stasera, dopo l'amichevole contro la Farense (20,45, Sky), lascerà il Portogallo. Mourinho manderà di nuovo in campo un po' tutti, forse non Pisilli e Matic (affaticati) e Solbakken appena rientrato dopo settimane ai margini per un risentimento muscolare, che gli ha fatto saltare tutta la preparazione in Algarve. Rivedremo una Roma con il 3-5-2, il modulo che al momento Mou ha scelto di adottare per la prossima stagione. (...) Uno che ormai è entrato in pianta stabile nelle rotazioni tra i titolari è Edoardo Bove, il bambino cresciuto con Mourinho e che nell'ultima stagione ha fatto il grande salto ha parlato a laroma24.it. «Abbiamo sempre la stessa consapevolezza nei nostri mezzi, di quel-lo che siamo sia come squadra in campo sia come gruppo, che va oltre il singolo, la singola partita o la singola stagione. In queste due annate abbiamo creato un'armonia che adesso ci portiamo avanti e che credo ci aiuterà molto in questa stagione». E' vero, il gruppo appare molto unito (l'altra sera tutti a cena insieme in un locale vicino ad Albufeira) e (anche) questo è merito di José, che ha creato questa empatia con la squadra e con i tifosi. (...)

(Il Messaggero)