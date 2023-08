BOVE A LAROMA24.IT: a breve l'intervista esclusiva (FOTO e VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Il 9 maggio 2021 l’esordio in maglia giallorossa, i colori della squadra che ha sempre tifato fin da quando era un bambino, poi l’arrivo di Mourinho, l’esplosione, i primi gol in Serie A fino a quello in Europa, la consacrazione, il primo trofeo vinto sotto l’ala protettiva dello Special One e di capitan Pellegrini. Nel giro di due anni la carriera di Edoardo Bove e di conseguenza la sua vita sono cambiate, tanto che oggi non è per nulla difficile incontrare tifosi con addosso la maglia con il numero 52, ma Edoardo è rimasto Edoardo. La crescita nel gruppo e la sua importanza nello scacchiere di Mourinho, la notte di Budapest, il rapporto con l’allenatore che ha puntato su di lui e il gruppo che quest’ultimo è riuscito a creare, fino al senso di appartenenza proprio del romanismo, quel filo giallorosso che unisce generazioni di tifosi e bandiere, con gli esempi più recenti che portano i nomi di Totti, De Rossi e Pellegrini. Di questo e tanto altro LAROMA24 ha parlato in esclusiva con il numero 52 giallorosso, pronto a iniziare la nuova stagione con prospettive decisamente diverse rispetto a quelle della scorsa stagione.