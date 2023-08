Sfuma Scamacca. Marcos o Veliz le alternative

Il primo obiettivo di mercato per l'attacco sembra ormai sfumato. Gianluca Scamacca si avvia a grandi passi ad essere il nuovo attaccante dell'Inter. (...) La Roma non può pareggiare l'offerta, per questo ha già spostato il suo mirino altrove. Puntando sulla linea giovane, in attesa di capire le evoluzioni per Morata, il preferito dall'allenatore. (...) Tiago Pinto ha chiesto informazioni per Marcos Leonardo, classe 2003 del Santos. Il giovane qualche settimana fa era stato vicino al trasferimento alla Lazio, poi sfumato per le richieste troppo alte dei brasiliani. L'altro nome sul taccuino del gm è quello di Alejo Véliz, attaccante 19enne del Rosario. Su di lui c'è anche il Milan, ma la Roma da settimane intrattiene colloqui con l'entourage. L'argentino ha una clausola di 15 milioni ma le finanze disastrate del club rosarino potrebbero aiutare nella chiusura della trattativa.

(La Repubblica)