Roma, tutto su Zapata: Muriel è l’alternativa

Lavori in corso. Lavori che ogni giorno, o quasi, cambiano destinazione. Dalla Spagna (Morata) all’Inghilterra (Scamacca), passando per Bologna (Arnautovic) e il Brasile (Marcos Leonardo, quest’ultima pista è però ancora in piedi), il mercato della Roma fa tappa a Bergamo. E chissà che non sia la tappa decisiva, quella finale. [...] Pinto, vista l’età e anche lo storico dei loro infortuni, non intende fare offerte folli per acquisti a titolo definitivo. Ma la strada del prestito con obbligo di riscatto sembra percorribile e i contatti si sono fatti intensi. Per l’Atalanta a queste cifre: Zapata a 3 milioni subito e 6-7 di riscatto (più eventuali bonus) effettivi al 40% delle presenze. Per Muriel prestito secco e 6 milioni di riscatto, anche in questo caso condizionato. [...] L’arrivo di tutti e due (in questo momento Zapata è più avanti di Muriel) dipende dalla piega che prenderà Marcos Leonardo. Il brasiliano si sta allenando a fasi alterne con il Santos, sta forzando la mano perché vuole la Roma a tutti i costi ma i problemi non mancano. Primo: i dodici milioni, più sei di bonus più il 10% della futura rivendita, bastano ma non c’è accordo nella modalità di pagamento. Secondo: il Santos ha venduto Deivid Washington al Chelsea e il presidente ha ammesso: «Il Comitato Direttivo sta ancora discutendo di Marcos Leonardo. Non è il momento di perdere due attaccanti». Una frase che non è piaciuta (eufemismo) alla punta e al suo entourage, per cui la situazione è tutta in divenire. Quel che è certo è che il tempo stringe perché tra dieci giorni inizia il campionato. [...]

(corsport)