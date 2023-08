Marko di nuovo in pista. Per il Bologna è incedibile

[...] Il fattore Mou, la fascinazione dell'Europa League, la prospettiva di vivere nella capitale sono tutti elementi che indurrebbero in tentazione chiunque. Ma il Bologna in queste ore sia con la Roma che col diretto interessato è stato perentorio: non se ne parla proprio. Nemmeno se la Roma decidesse di alzare l'offerta dagli iniziali 3,5 a 6 milioni, o se addirittura rilanciasse a cifre superiori. Il motivo è semplice: con quei soldi non si porterebbe a casa un attaccante con i numeri di Marko. E' quello che l'ad Claudio Fenucci ne giorni scorsi ha spiegato al diretto interessato nel corso di una lunga telefonata: caro Marko, per noi non hai un prezzo.

(Nazione - Carlino - Giorno)