Ibanez ai saluti, volerà in Arabia. Ansia Matic: il Rennes lo tenta

Quando la stessa condizione puó far nascere sensazioni opposte e contrarie. Parliamo di Matic e Ibanez, entrambi rimasti fuori dalle convocazioni per la trasferta francese di Tolosa. Il serbo è rimasto a Trigoria a scopo precauzionale, dopo l'affaticamento muscolare dei giorni scorsi. Il brasiliano invece è stato escluso dalla lista dei convocati perché al centro di una trattativa di mercato che potrebbe portar-lo molto presto in Arabia Saudita al-la corte dell'Al-Ahli. (...) Il serbo non avrebbe completamente chiuso la porta, cosa che invece ha fatto la Roma e lo stesso Mourinho. «Matic è incedibile». Senza discussione. L'ansia dei tifosi rimane, così come i fantasmi dell'estate del 2018 quando a mercato chiuso la Roma cedette Strootman al Marsiglia. Per una Francia che ritorna inquietante, c'è un'Arabia che insiste con entusiasmo. Quello della dirigenza giallorossa che spera di monetizzare al massimo l'ormai prossima cessione di Ibanez. E anche dell'AL-Ahli, in netto vantaggio rispetto al Nottingham Forest e Aston Villa, grazie ad un'offerta d'ingaggio da 6 milioni l'anno. Prezzo fissato 30 milioni di euro (...)

(La Repubblica)