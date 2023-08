Fenucci, una telefonata a Thiago Motta. Il club tranquillizza il tecnico su Arnautovic

(...) Dopo l'allarme lanciato dal tecnico, il Bologna prova a rispondere e a tranquillizzare Thiago Motta. Ma pure a tacitare voci di scontento, ribadendo gli investimenti (da 20 milioni tra riscatti e nuovi acquisti). La società comprende le preoccupazioni del tecnico, che rischia di presentarsi alla prima stagionale in Coppa Italia senza Orsolini, Barrow, Posch, Arnautovic e Lucunì e non al meglio al via del campionato, che vedrà Bologna affrontare Milan e Juventus al pronti via. Ma Fenucci, a nome della società, è pronto a garantire a Motta il tempo per lavorare sul nuovo Bologna (...) Pazienza e fiducia sono richieste pure a Marko Arnautovic, sondato dalla Roma, che nel frattem-po ha lanciato l'assalto al brasiliano Marcos Leonardo. Messaggio recapitato e ribadito anche al nuovo numero 10, che ha ritrovato il feeling con Motta: incedibile. Ma urgono risposte dal mercato. (...)

(Il Resto del Carlino)