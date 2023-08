Dybala, uno staff anti-infortuni tutto per lui

Due anni fa un risentimento muscolare alla coscia sinistra, lo scorso anno l'arrivo in Portogallo solamente il 18 luglio. In questa stagione Paulo Dybala sta finalmente lavorando dall'inizio, fatto che lo sta rendendo ancora più brillante. L'entourage del giocatore gli ha costruito intorno uno staff ad hoc per farlo lavorare al meglio e diminuire il rischio di infortuni.

Dybala infatti ha nel mirino sia la Roma che la prossima Coppa America (dal 20 giugno al 14 luglio 2024). Paulo non si ferma, svolgendo anche lavori specifici a parte spesso con il preparatore atletico che lo segue dai tempi del Palermo. Un uomo in un équipe ad hoc con due fisioterapisti, un nutrizionista, un osteopata e una cuoca. Qui a Roma Dybala si dedica a lavori di scarico e allungamento delle fibre muscolari, sotto il controllo della squadra che lavora al suo fianco.

(gasport)