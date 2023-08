Dilemma Matic: chiede di andare al Rennes, ma la Roma fa muro. Sanches più vicino

Allenamento individuale, ufficialmente per la stessa «gestione atletica» che non gli ha permesso di partecipare all’amichevole di Tolosa di domenica scorsa. Nemanja Matic, dunque, ieri non era in gruppo e probabilmente non lo sarà neanche oggi. A Trigoria nessuno ha ricevuto offerte ufficiali dal Rennes, ma c’è la consapevolezza di un «disagio silenzioso» da parte del mediano serbo, che ha deciso di andare a giocare proprio in Francia. [...] I giallorossi, però, non sono intenzionati a far partire il giocatore tanto a cuor leggero, anche perché perderebbero i benefici del decreto crescita sull’ingaggio della scorsa stagione. [...] Nel frattempo, però, questa può essere la settimana decisiva per l’arrivo di Renato Sanches. E tra i centrocampisti Mou continua a sperare anche in Dominguez.

(gasport)