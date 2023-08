Calciomercato Roma, tentativo per Lukaku: 30-40 milioni la richiesta del Chelsea. I giallorossi puntano al prestito last-minute

È Duvan Zapata l'obiettivo principale per l'attacco della Roma, ma la trattativa per portare il colombiano nella Capitale è ancora in fase di stand by. Nel frattempo i giallorossi hanno sondato il nome di Romelu Lukaku, fuori dai piani del Chelsea e che difficilmente potrà andare alla Juventus nell'operazione Vlahovic. L'affare è complicato, ma i capitolini in queste ore stanno facendo un concreto tentativo per il belga. Il Chelsea valuta il cartellino del giocatore tra i 30 ed i 40 milioni di euro e finora non ha mai aperto al prestito. La speranza della Roma è che negli ultimi giorni di mercato i Blues accettino una soluzione temporanea, magari partecipando anche al pagamento di parte dell'ingaggio, che è di 12 milioni.

(goal.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE