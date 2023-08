Zapata domani dentro o fuori. Greenwood mai con Mou. Lukaku? Calcoli per un miracolo finanziario

Sembrava fatta, potrebbe esserlo domani. Perché domani è il giorno del dentro o fuori per Zapata alla Roma. Dopo che le parti erano a un passo dall'annuncio, la frenata. Riflessioni del colombiano? Sponda Zapata fino a qualche ora fa non avevano dubbi sul suo arrivo. Domani può fare i bagagli e partire per Roma. Nel mentre, a Roma, a Trigoria, si fa calcolo delle probabilità dei miracoli, perché di miracolo finanziario si tratterebbe se la Roma riuscisse a mettere le mani in extremis su qualcosa che ancora oggi, in questo momento, appare utopistico. Nel calciomercato si lanciano ami. Così stanno facendo i professionisti che curano gli interessi di Lukaku. Non soltanto con la Roma, ma anche con la Roma. Le difficoltà sono tante, enormi, per correttezza queste righe vanno maneggiate con cautela, per una questione di rispetto nei confronti di chi legge. Da qualche giorno si fanno associazioni di idee: "Mourinho era troppo tranquillo in conferenza stampa" etc. Le associazioni di idee possono fuorviare. In questo caso, al netto delle associazioni di idee e delle sensazioni, possiamo dire che almeno al miracolo il tecnico della Roma non chiude la porta. Consapevole lui per primo delle difficoltà evidenti. Consapevole che se non si realizzasse, la Roma non avrebbe nulla da rimproverarsi.

Intanto in Inghilterra corre voce che la Roma stia per mettere sotto contratto Greenwood, appena liberato dal Manchester United. Notizia falsa. La Roma non sta trattando l'esterno, Mourinho non prende neanche in considerazione tale ipotesi.

A.C.