Ultima chiamata. Scamacca aspetta, ma senza accordo la Roma saluta

In tournée con il West Ham, Gianluca Scamacca ha un filo diretto con il suo entourage e la famiglia, sa che questi sono i giorni decisivi per il suo futuro e ha la sensazione che l'occasione di tornare alla Roma gli stia sfuggendo di mano. Le rassicurazioni del club giallorosso possono valere fino ad un certo punto davanti al muro del West Ham all'offerta di prestito con diritto di riscatto. L'accordo sullo "scivolamento" dell'obbligo, infatti, è ancora tutto da trovare. Guardando dal punto di vista del giocatore, Scamacca ha fatto tutto il possibile: dopo l'ok al trasferimento c'è stata anche l'intervista alla Gazzetta dello Sport, una sorta di dichiarazione di intenti pubblica. Ora, però, Mourinho non vuole più aspettare, come Tiago Pinto che sta tenendo viva anche la pista Morata.

Oggi il Gm giallorosso avrà un contatto con gli agenti dell'attaccante spagnolo: Morata aveva il contratto con l'Atletico Madrid in scadenza nel 2024 ad un ingaggio di circa 9 milioni, ora lo ha rinnovato - da depositare - fino al 2026 ad un ingaggio di 6 milioni. C'è una clausola rescissoria che consentirebbe di prenderlo per 12 milioni. La Roma, quindi, vorrebbe offrire al giocatore circa 5 milioni all'anno, bonus compresi, fino al 2027. Inoltre, per l'attacco dei giallorossi resta ancora in piedi l'ipotesi Okafor del Salisburgo.

(Gasport)