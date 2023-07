Serie A, due strade per i diritti

Emergono due possibili strade per i diritti tv della Serie A, nonostante l'Assemblea di ieri non abbia ancora preso decisioni ufficiali. Sono state ricevute le offerte di Dazn, Sky e Mediaset, ritenute valide e vincolanti fino al prossimo 15 ottobre. Questa nota ha però confermato l'offerta di Sky, con il gruppo guidato in Italia dal ceo Andre Duilio che sembra abbia presentato un'offerta migliorativa rispetto agli attuali 87 milioni l'anno. Si aprono quindi due piste, sempre per il pacchetto a cinque anni.

La prima vedrebbe Dazn capofila con 9 partite di cui tre in co-esclusiva su Sky e una in chiaro su Mediaset: la seconda replicherebbe il modello attuale, con sette partite in esclusiva su Dazn e tre in co-esclusiva con Sky, escludendo di fatto Mediaset. Intanto la Lega Serie A ha svelato ufficialmente Radio Tv Serie A con Rds, un progetto che prevede nomi di spicco come Sandro Piccinini, Alessandro Alciato, Marco Cattaneo, Giorgia Rossi, Riccardo Trevisani e Serse Cosmi. Dal 19 agosto trasmetterà 7 giorni su 7.

(Milano Finanza)