Scamacca accelera: strategia social contro il West Ham, ora la Roma spera

Ieri Gianluca Scamacca ha mandato l'ennesimo messaggio, cambiando la biografia su Instagram e togliendo ogni riferimento al West Ham. Il futuro dell'attaccante sembra ormai lontano da Londra e per Scamacca il posto giusto è la Roma. Occhio però anche all'Inter che potrebbe vedere in lui un'operazione last minute. Intanto però il West Ham deve trovare una prima punta prima di autorizzare la cessione: per Broja la richiesta del Chelsea è elevata (35 milioni), mentre per Origi del Milan gli inglesi non hanno ancora affondato il colpo.

Nel frattempo Tiago Pinto sta lavorando alle cessioni di Shomurodov e Reynolds, anche se l'attaccante resta il primo obiettivo. Morata resta sullo sfondo, anche se le parole di Simeone sanno di chiusura. Resta viva la pista Daka e ovviamente Scamacca, con la Roma che conta di chiudere con un prestito oneroso di 2-3 milioni e un diritto di riscatto da 23-24 milioni. Intanto in Francia si parla di un imminente arrivo di Renato Sanches in giallorosso, con la formula del prestito di 1-2 milioni con diritto di riscatto sui 12-13. Nel frattempo è stato proposto anche Lokonga dell'Arsenal, ma a Roma non convince.

(gasport)