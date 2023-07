Calciomercato, Simeone: "Morata è importante per noi"

Nella prima conferenza stampa nella tournée in Corea, Diego Simeone non ha potuto evitare una domanda sul futuro di Alvaro Morata, con cui nella mattinata (la notte in Italia), aveva avuto un lungo colloquio in campo.

Hai parlato con Morata, che sensazioni ti ha lasciato la conversazione? Credi che resterà?

"Sono contento di Álvaro, è importante. Abbiamo un'ottima concorrenza con i cinque attaccanti. Spero che se la giocherà come sempre quando è stato con noi e speriamo di poterlo aiutare a continuare a crescere"