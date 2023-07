Atletico Madrid: oltre 20 minuti di colloquio tra Simeone e Morata. L'entourage dello spagnolo: "Aspettiamo e vediamo" (FOTO)

L'Atletico Madrid è partito due giorni fa per la tournée in Corea e tra i convocati figura anche Alvaro Morata. Come rivela il quotidiano sportivo, prima dell'allenamento svolto nella notte europea (le 11.30 di Seul), è andato in scena un colloquio in campo tra Diego Simeone e l'attaccante spagnolo, alla presenza di Gustavo López, braccio destro del tecnico.

Più di 20 minuti sul campo del Seongnam, come dalla foto pubblicata dall'edizione online del quotidiano spagnolo. Nonostante il caldo torrido della capitale coreana e un'umidità non indifferente, i tre hanno parlato apertamente della situazione dell'attaccante. Il suo futuro, di cui si vocifera da settimane, e l'incertezza che avvolge il futuro di Morata.

"Aspettiamo e vediamo" è il messaggio che arriva direttamente dal giocatore e dal suo entourage negli ultimi giorni. Nessuno, nemmeno lo stesso Morata, sa come andrà a finire uno scenario che settimane fa sembrava chiaramente destinato a concludersi in uscita ma che col passare dei giorni è stato sempre meno chiaro. In Italia lo amano, come dimostrato dal tour che l'agente Juanma López ha effettuato nel paese transalpino, trattando con tutti i club che hanno bussato alla porta dell'attaccante. 21 milioni è il prezzo fissato e al momento nessuno vuole raggiungerlo, anche se si racconta che il giocatore sia stato deluso dalla scelta dell'Atletico Madrid di non far valere la clausola, dal valore inferiore, presente nell'accordo.

(marca)

(foto @Marca)

