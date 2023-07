Roma, poker servito. Ecco Kristensen, il 4° arrivo per Mou: "Più competitivi"

"Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo storico club", ha affermato Kristensen, il quarto acquisto della Roma in questa sessione di calciomercato. "Sono un giocatore forte fisicamente, capace di correre e lottare, ma soprattutto do tutto per il club - ha continuato -. Mourinho è uno dei migliori di sempre, non vedo l'ora di lavorare con lui". Pinto ha commentato: "Lo abbiamo seguito a lungo, è un ragazzo maturo, con un bagaglio importante. Siamo convinti che la nostra difesa risulterà più forte e competitiva".

Nella giornata di ieri la Roma ha ricevuto l'ok della UEFA per aver rispettato i paletti fino al 30 giugno 2022 e intanto questa estate ha già ufficializzato gli arrivi di Aouar, Ndicka, Llorente e Kristensen, portandosi avanti con il lavoro rispetto alle altre società. Ora mancano l'attaccante (la prossima settimana ci saranno aggiornamenti su Scamacca e Morata) e la mezzala (la prima scelta è Sabitzer).

Intanto Karsdorp è in uscita e ci sono stati dei sondaggi da parte di club arabi e francesi e anche Reynolds e Vina sono destinati ad andare via. Spinazzola potrebbe partire nel caso in cui l'Al-Shabab arriverebbe a offrire 10 milioni.

(gasport)