Seguendo le indicazioni di José Mourinho, è stato stabilito il contatto con Marcel Sabitzer. Obiettivo vero per il ruolo di mezzala nella nuova Roma. Il calciatore è lusingato dalla possibilità ma ha chiesto un piccolo periodo di tempo per capire se possa rientrare nei piani di Tuchel, che quando ha lasciato il Bayern ancora non era stato ingaggiato. Coi bavaresi la trattativa partirebbe poi sulla base del prestito. Ma prima si attende l'eventuale ok del calciatore.

