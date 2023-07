Roma in difesa con Llorente più Kristensen

Centravanti e centrocampista restano le priorità e sono i sogni dei tifosi. Le squadre, però, si costruiscono pezzo dopo pezzo, in tutti i settori, e così la Roma si sta occupando anche della difesa. Ieri, da questo punto di vista, è stata una giornata importante per l'a.d. Tiago Pinto, che ha praticamente chiuso per i due difensori del Leeds, retrocesso dalla Premier League in Championship. Diego Llorente è un cavallo di ritorno. (...) Prestito con obbligo di acquisto. Non ai 18 milioni che erano stati concordati sei mesi fa ma soltanto a 5, che scatteranno al 5o% delle presenze stagionali. Le casse del Leeds, persi gli introiti della Premier, non possono più permettersi certi ingaggi. Il discorso vale anche per Rasmus Kristensen, esterno destro, 25 anni, nazionale danese, 26 presenze e 3 gol nell'ultima Premier League, più 4 partite in FA Cup. Kristensen ha giocato Danimarca-Irlanda del Nord il 16 giugno e perciò ha ancora un piccolo extra di vacanze da godere. I rapporti tra Pinto e la dirigenza del Leeds sono buoni e il danese ha una clausola nel suo contratto in caso di retrocessione. La Roma non ha forzato la mano, anche per lui si è arrivati a un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Mourinho spinge per avere il terzino a Trigoria già il 10 luglio, primo giorno di raduno. (...)

(corsera)