Ritiro blindato, ma con spoiler formazione

Ronde di vigilantes che percorrono il perimetro dello stadio. Altre guardie private, vestite di nero e poderose come i nostri buttafuori, che perlustrano le colline attigue invitando i curiosi a non sostare durante l’allenamento della Roma. Josè non poteva immaginare che un suo giocatore, alla fine del primo allenamento ad Albufeira pubblicasse sui social media la foto degli unidi calciatori che avevano vinto la partitella in famiglia. Guardate i giocatori nella foto e disegnateli nel 3-5-2 che sarà il modulo della nuova stagione: Rui Patricio in porta; Mancini, Smalling e Llorente in difesa; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove e appunto Zalewski a centrocampo, Belotti ed El Shaarawy in attacco. Ma non è un caso che tra questi undici siano rimasti fuori Dybala e Pellegrini, che al debutto stagionale saranno squalificati. [...]

(corsport)