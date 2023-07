Quel bacio 'rubato' tra Leotta e il magnate. Multa di 40 mila euro

Il Garante della privacy ha condannato il settimanale "Oggi" a una multa di 40mila euro per uno scatto pubblicato il 29 aprile 2021. Non è presente il nome della persona che ha fatto reclamo ma tutto porta alla conduttrice Diletta Leotta, fotografata in quel periodo mentre baciava Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma.

La conduttrice, al tempo fidanzata, precisò che l'incontro era avvenuto quattro mesi prima: "Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi". I rappresentanti del settimanale hanno invece respinto le accuse, affermando che la pubblicazione era stata posticipata per capire l'identità dell'altra persona. Per la Leotta invece è stata una scelta apposita per indurre il pubblico che si trattasse di un tradimento.

(La Nazione)