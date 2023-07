Primo test stagionale con la Boreale. E Sabitzer chiede di avere più tempo

Alle 10:30 è in programma la prima amichevole stagionale della Roma e l'avversario sarà la Boreale. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per vedere all'opera uno dei volti nuovi, Aouar, e magari anche qualche baby come Pagano.

Per quanto riguarda il mercato c'è stato un contatto con Sabitzer, il quale chiede un po' di tempo.

Sono arrivate le motivazione della UEFA per la squalifica di José Mourinho per 4 giornate e la prossima settimana la Roma presenterà ricorso.

Intanto Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina, ha parlato del nuovo stadio a Pietralata: "Valuteremo se ci sono le condizioni per andare avanti".

(gasport)