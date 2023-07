Non solo Scamacca: Mourinho valuta Okafor

Trascorrono i giorni e Belotti resta l’unico centravanti in rosa. Shomurodov potrebbe finire al Lecce in prestito, Abraham ne avrà ancora per diversi mesi e così Mou si ritrova con il solo Gallo a disposizione. A tal punto che nella lavagna tattica, utile per comprendere il gioco delle coppie che ha in mente (titolare e sostituto) ha avanzato per ora El Shaarawy. E sarà così anche dopo il 17, quando torneranno a disposizione i nazionali. Una mancanza che all’inizio delle prime amichevoli sarà più evidente. Il quadro è chiaro: Scamacca rimane in pole. Per età, caratteristiche, stipendio e modalità di acquisizione. [...] Se la Roma riuscisse a prenderlo in prestito, il prossimo anno da 21,6 milioni in su, tutto per gli Hammers rappresenterebbe una plusvalenza. Ed è su questo che stanno lavorando gli agenti e Pinto, consapevoli che in prestito secco è molto difficile che il centravanti si muova. Con Morata che oltre all’offerta del Milan ha anche una proposta di 15 milioni a all’anno dell’Al-Ettifaq, a Trigoria sono costretti a monitorare anche altri profili. E tra questi quello che intriga è quello di Okafor, 23enne del Salisburgo. [...] Nei prossimi giorni è probabile che a Trigoria si presenti anche l’agente di Castellanos. [...] L’imminente arrivo di Openda al Lipsia, ad esempio, libera André Silva.

(Il Messaggero)