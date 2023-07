Mourinho ha deciso: Spinazzola resta a Roma

Leonardo Spinazzola adesso lo sa. Lo sa con certezza: José Mourinho conta su di lui anche per la stagione al via tra un mese. Quindi, con ogni probabilità, resterà in giallorosso per il quinto anno di fila. Il condizionale, però, è ancora d’obbligo. Il motivo? Spinazzola ha il contratto in scadenza tra un anno e, adesso, la palla passa a lui. Per la Roma se dovesse decidere di iniziare il nuovo corso con il contratto fino al 30 giugno 2024 non ci sarebbero problemi, salvo poi aggiornarsi nel corso della stagione per l’eventuale rinnovo. Un po’ come hanno fatto già El Shaarawy e Smalling. [...] A fronte di un’offerta da capogiro le cose potrebbero cambiare e la sua carriera prendere un’altra direzione. Altrimenti, è pronto a ripartire con Mourinho, anche perché questo potrebbe essere il primo anno con il vero Leonardo a disposizione. Quando si è fatto male, Mourinho era appena arrivato, la scorsa stagione è stata quella del ritorno in campo a pieno regime, questa può essere quella del definitivo rilancio. Anche se già il 2022-2023 è stato un anno da record: Spinazzola ha giocato 40 partite (26 di campionato, 13 di Europa League e una di Coppa Italia) e mai era stato impiegato così tanto. Segno, questo, che il giocatore è integro e sta bene. E per questo Mourinho ci punta.

(corsport)