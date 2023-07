Morata sempre di più

La missione è difficile, ma non impossibile. [...] Mourinho ha indicato Morata come uomo di peso da inserire in rosa e la Roma ci sta lavorando. Al portoghese sta bene anche Scamacca, per il quale Pinto continua a cercare di sbrogliare la matassa con il West Ham per il prestito condizionato - per ora rifiutato dai londinesi -, ma conta sulla volontà manifestata anche pubblicamente dal giocatore di tornare a Trigoria dove è passato dalle giovanili.

[...] Il calciatore spagnolo ha dato il suo gradimento alla destinazione, complici, neanche a dirlo, le presenze di Mourinho in panchina e di Dybala in attacco. [...] Alcune fonti spagnole riferiscono che il club lo lascerebbe partire per almeno 20 milioni, ma gli agenti del giocatore stanno discutendo con Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros, perché secondo loro il giocatore può liberarsi per 12 milioni (una sorta di prezzo d’uscita, secondo gli agenti, più che la classica clausola rescissoria). Un prezzo accessibile per la Roma (che nei prossimi giorni verrà verificato con gli agenti), che dovrebbe però superare l’ostacolo ingaggio: dai 9 netti presi in Spagna si può scendere.

[...] Per Ibañez e Spinazzola c’è qualche interesse, da Premier e arabi rispettivamente, ma la Roma non ha intenzione di svendere nessuno.

Sul fronte centrocampista, ieri è circolato il nome di Kessie, in uscita dal Barcellona ma con un ingaggio fuori portata per i club italiani. [...] Per quanto riguarda Sabitzer, in cima alla lista dei preferiti di Mou anche in passato, la Roma ha mosso i primi passi con il club (per il prestito) e il calciatore che secondo LaRoma24 ha chiesto tempo per capire se rientra ancora nei piani di Tuchel.