Matic si complimenta con Aouar, ma il caldo annulla un allenamento

La Roma ha annullato la prima delle due sedute del secondo giorno, a causa dei 40 gradi di Trigoria che hanno reso impossibile l'allenamento sul campo. La squadra ha lavorato in palestra la mattina ed è uscita nel tardo pomeriggio, disputando una partitella dove si è fatto notare Houssem Aouar, che ha ricevuto i complimenti social di Matic. Anche il programma di oggi in base al meteo potrebbe variare, mentre domenica ci sarà l'amichevole con la Boreale, squadra d'Eccellenza.

Intanto la Roma sistema il tour in Portogallo che comincerà il 22 luglio e finirà i primi d'agosto, mentre lunedì torneranno gli otto nazionali, compreso N'Dicka. In Portogallo poi ci sarà probabilmente una possibilità anche per i giovani, tra cui il classe 2004 Pagano che già adesso sta lavorando col gruppo. Potrebbero aggiungersi Faticanti e Pisilli, mentre resteranno a casa gli esuberi Shomurodov, Vina, Reynolds e Villar, col terzino uruguagio che potrebbe tornare in prestito al Bournemouth.

(corsport)