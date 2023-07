La Roma in Portogallo, Dybala tratta il rinnovo

La Roma partirà oggi per il Portogallo per la seconda parte del ritiro e si sta cercando di capire quale sarà il centravanti titolare. Nel frattempo ieri Tiago Pinto ha parlato con gli agenti di Dybala e in settimana ci sarà un incontro per parlare di rinnovo, coi tifosi che intanto sperano in un regalo di mercato. Il solo Belotti, in timida ripresa col Latina, non può bastare. E non è un mistero che la prima scelta di Mourinho sia Morata, che ha dato priorità alla Roma anche se le richieste dell'Atletico Madrid sono ritenute eccessive.

In attacco l'alternativa è Scamacca, che in amichevole continua a segnare e che ha già messo la Roma in cima alla lista dei desideri. Le speranze ora sono riposte al mercato in uscita, anche se per Ibanez non sono ancora arrivate offerte. Villar potrebbe andare al Granada per 3 milioni, Shomurodov al Cagliari in prestito con diritto, mentre né Vina né Reynolds partiranno con la squadra in Portogallo. Possibili esami invece per Solbakken, dopo l'infortunio in amichevole contro il Latina.

(corsera)