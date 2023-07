La regola anti-Mou

Ne hanno fatto prima un caso e adesso una battaglia di posizione. Gli arbitri italiani versus il Grande Destabilizzatore José Mourinho, quello delle manette strettegli ai polsi da Paolo Tagliavento; quello che durante la partita battibecca con Pairetto, Maresca, Di Bello, Chiffi e dicono inviti i suoi - Foti, Nuno Santos, Salzarulo - a disturbare il quarto uomo; quello che segnala costantemente le disfunzioni di un settore (la classe...) e per questo paga e continuerà a pagare. Sono gli stessi arbitri che da anni subiscono - non tutti, Orsato e Doveri sanno come difendersi - le aggressioni verbali e talvolta anche fisiche dei giocatori delle squadre top. Tolleranza zero contro gli allenatori-show hanno stabilito venerdi, dove l'unico attore presente sulla scena sembra essere - anzi è - José Mourinho. […] Che pagliacciata! Invece di pensare a migliorare la qualità delle prestazioni, gli arbitri puntano a reprimere chi non tace. In galera (metaforica) il maledetto portoghese! Contro di lui si è espo sto peraltro anche il ministro Abodi: bisogna essere più responsabili, ha affermato. Non ha aggiunto caro Mou, perché tanto c'erano arrivati tutti. […] Quando la smetterò di tenere la parte a Mou? Quando la pianteranno di affrontare la questione facendo trionfare l'ipocrisia di un sistema in evidente difficoltà. Mi suggerisce uno psicologo - vero, non televisivo - che l'Arbitro sta vivendo da tempo una forte crisi d'identità che inconsciamente combatte con tentativi di affermazione della personalità. Che non ha. Dal primo al quarto uomo - e a parti invertite - è cominciato un saccheggio di figure storiche, tipo Lo Bello, Michelotti, Agnolin, che spadroneggiavano in campo, coni giocarori, fossero Riva, Rivera, Falcao. I Nuovi Arbitri, confusi dalla Var, se la fanno con i panchinari per sentirsi grandi, ma alla fine ne ricavano frustrazioni. I Mou dirigono lo stesso. [...]

(Corsport - I. Zazzaroni)