Kristensen firma, Sabitzer aspetta

La Roma ha preso Kristensen, terzino da battaglia che all'occorrenza può scalare anche nella difesa a tre. Affare fatto con il Leeds: prestito gratuito fino al 2024. "Sono molto felice di essere qui - ha dichiarato il calciatore danese -. Ho seguito il club e i recenti successi internazionali. Per me è un orgoglio rappresentare questi colori, non vedo l'ora di cominciare la nuova avventura. Lavorare con Mourinho è uno stimolo incredibile".

Pinto lavora per Sabitzer, il quale sta aspettando di sapere da Tuchel se rientra nei piani tecnici della squadra. La sensazione della Roma è che ci sia margine per convincerlo e prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Intanto Spinazzola non sembra convinto di trasferirsi in Arabia Saudita.

