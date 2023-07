Guerrero d'oro, pronto al rilancio con la Primavera

Julen Jon Guerrero era considerato fino a due stagioni fa uno dei maggiori prospetti in Spagna, un predestinato. Ora ha scelto la Roma per rilanciarsi. Titolarissimo nelle giovanili del Real Madrid e nella nazionale Under 18, la scorsa stagione è andato in prestito all'Amorebieta in Serie C collezionando 18 presenze (di cui 5 dall'inizio) e 4 gol. Trequartista dotato di una buona visione di gioco, è di piede sinistro e vede la porta anche da lontano. Lo spagnolo ha già affrontato la Roma Primavera in amichevole, vincendo per 6-2 e indossando la fascia di capitano. Ora può prendersi la scena e l'attenzione di Mourinho, che difficilmente si perde le sfide dei giovani.

(corsport)