Dybala illumina la Roma

Pronti, via. Dybala entra in campo e illumina la Roma. Gli sono bastati due minuti per il primo gol, cinque per il secondo e diciassette per l'assist a Belotti. Un segnale importante per Mourinho della sua totale concentrazione alla Roma, per guidare una squadra anche senza il centravanti che lui e Mourinho però sperano possa arrivare: Alvaro Morata.

Ieri nell'amichevole vinta per 6-0 contro il Latina Dybala ha segnato il primo gol con un preciso piatto sinistro, mentre il secondo è stato uno splendido pallonetto da posizione defilata che ha scavalcato il portiere e accarezzato la rete. Infine la Joya ha fornito un assist meraviglioso per il gol di Belotti, che ha dato segnali di risveglio. A segno anche Pagano e Ibanez. Intanto i due agenti di Dybala, Jorge Antun e Carlos Novel, hanno fissato un incontro con Tiago Pinto la prossima settimana, per discutere del nuovo contratto dell'argentino.

(corsport)