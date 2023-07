Dybala bis, che gioielli con il Latina. L'agente è a Roma, possibile incontro

Gli è bastato entrare in campo per segnare in pochi minuti una doppietta e l'assist per il 5-0 di Belotti. Paulo Dybala si è subito ripreso la Roma, nell'amichevole dei giallorossi vinta per 6-0 contro il Latina. Intanto il suo agente, Jorge Antun, è a Roma e ha già parlato con Tiago Pinto, che potrebbe vedere in queste ore o direttamente in Portogallo per parlare dell'argentino.

La Roma sarà ad Albufeira fino al 2 agosto e qui giocherà tre amichevoli: contro il Braga il 26, mentre il 29 luglio e il 2 agosto con avversari da definire. Tornando a ieri, sono da rimarcare la doppietta di Belotti e il gol di Pagano, oltre che il modulo scelto da Mourinho che ha confermato il 3-5-2. In chiave mercato Shomurodov è a un passo dal Cagliari in prestito, mentre Reynolds è vicino alla cessione al Westerlo.

(gasport)