Caffè, gag e fatica: viaggio dentro Trigoria

Nonostante il clima infuocato di Trigoria i giocatori sono riusciti a rispettare il lavoro previsto da Mourinho e il suo staff. Oggi ci sarà l'ultima amichevole col Latina prima della partenza per Algarve, dove la Roma intensificherà il suo lavoro fisico dopo aver iniziato quello tattico. Non è mancato neanche il buonumore, coi giocatori che hanno lasciato Trigoria solo per casi speciali: Matic e Belotti sono quasi sempre rimasti a Trigoria, così come Mourinho e il suo staff che hanno lavorato senza sosta.

Il menù è stato studiato sulla falsariga dello scorso anno: colazione, pranzo, cena e snack: pasta e riso integrale, affettati leggeri, verdure, carne e pesce. A volte la pizza. E poi palestra, analisi, test sulla resistenza, piscina calda e fredda e persino il barbiere. Due le amichevoli del ritiro romano: la prima è andata in archivio, 4-0 al Boreale, mentre stamattina ci sarà il test con il Latina che servirà per vedere i nuovi Kristensen e N'Dicka. Ancora spazio per il giovane Pagano, che insieme a Pisilli volerà in Portogallo.

(corsport)