Adesso i rinforzi per Mou

Da oggi si apre ufficialmente la nuova stagione, con l'obiettivo di tornare in Champions League. Mourinho ha bisogno di una squadra all'altezza, diversa da quella che ha dovuto sacrificare la stagione per la finale di Budapest. Dopo gli arrivi importanti di N'Dicka e Aouar, ora Pinto deve consegnare una rosa importante al suo allenatore. Servono almeno cinque rinforzi: un altro centrale, un esterno, un altro centrocampista e due attaccanti.

Il primo obiettivo è il centravanti, con Scamacca che resta in pole. La Roma lo vuole e lui non vede l'ora di tornare. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro col West Ham per capire se ci sarà un'apertura al prestito con diritto. Le alternative Morata, Dia, Iheanacho e Lukebakio sono più costose. La nuova idea è Adama Traoré, ora svincolato, che può essere utile sia in attacco che sulla fascia. Da monitorare ancora Ziyech. A centrocampo il sogno resta Frattesi, con la Roma che ha già offerto 30 milioni e non andrà oltre. In difesa trornerà Llorente mentre sulla fascia avanza Kristensen del Leeds. C'è tanto lavoro da fare.

(corsport)