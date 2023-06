Roma, Camara e Wijnaldum ai saluti. Su Ibanez c'è il Tottenham, attesa per i rinnovi di Matic e Smalling

Apparentemente le sorti di Paulo Dybala non sembrano essere in dubbio. [...] Ancora da decidere invece il futuro di Stephan El Shaarawy. [...] In dubbio anche il destino di Leonardo Spinazzola: l’esterno ha ancora un anno di contratto ma, se dovesse arrivare un’offerta da un club disposto a pagare l’ingaggio da 3 milioni percepito dal terzino, Pinto potrebbe lasciarlo andare. Da non escludere a prescindere anche la partenza di alcuni giovani come Edoardo Bove e Nicola Zalewski: nei piani della Roma nessuno dei due dovrebbe lasciare Trigoria, ma se dovesse arrivare un’offerta in grado di consentire al club di registrare una ricca plusvalenza le cose potrebbero cambiare. Valigia pronta invece per Cristian Volpato, destinato ad andare a fare esperienza lontano dalla Capitale (da capire se in prestito o a titolo definitivo).