Come era prevedibile dall'utilizzo andato via via riducendosi col passare dei mesi, Mady Camara farà rientro all'Olympiakos dopo la stagione in prestito alla Roma. Arrivato a seguito dell'infortunio di Wijnaldum, Camara aveva un riscatto fissato a 11,5 milioni che non sarà esercitato dai giallorossi. La sua esperienza nella capitale, dunque, si conclude con 24 presenze complessive, tra campionato e coppe, con un assist, in Europa League.

(sportitalia)