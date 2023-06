Niente soldi, niente tournée: tutte le ipotesi della Roma

L'ufficialità ancora non c'è perché se, all'improvviso, nei prossimi giorni dalla Corea arrivasse il sospirato bonifico, la Roma potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di volare a Seoul. [...] La società giallorossa non parteciperà alla tournée in Corea di fine luglio perché gli organizzatori non hanno pagato. In bilico anche la partita di Singapore contro il Tottenham, il 26 luglio, perché la Roma sta valutando costi e benefici. Va detto che gli organizzatori sono diversi rispetto alla Corea.

Adesso il club sta studiando soluzioni alternative. Al lavoro il reparto sportivo e il reparto commerciale perché da una parte ci sono le esigenze di Mourinho e della prima squadra, dall'altra quelle della società che vorrebbe monetizzare le amichevoli estive.

(corrieredellosport.it)

