Le tre squadre sconfitte e gli sfottò dei tifosi

Sono arrivati molti messaggi entusiasti di tifosi del Milan, della Juve e di altre squadre, felici per la sconfitta delle tre italiane nelle Coppe. (..) L'Inter ha giocato un'ot-tima partita. Accade spesso che le finali riescano bruttine; ma il secondo tempo è stato veloce, aperto, con diverse occa-sioni da entrambe le parti. (...) Chi se l'è giocata fino all'ultimo è stata la Roma che è stata sicuramente danneggiata dall'arbitro: non ho memoria di un rigore decisivo parato e fatto ripetere, generoso dono di Taylor a Montiel e al Siviglia. La Roma è rimasta vittima dell'arbitro ma, temo, anche del romanismo, che Mourinho e Pellegrini hanno brillantemente fatto proprio, che può essere una formidabile spinta per la squadra ma pure una maledizione; perché se il tecnico comincia a protestare con l'arbitro al primo minuto per qualsiasi sua decisione, e se il capitano cade in una maldestra simulazione, viene inevitabilmente ammonito e anziché chiedere scusa si scaglia contro il suddetto arbitro, difficilmente questo — sbagliando, per carità — ti prende in simpatia. (...)

(corsera)