La Roma trattata senza rispetto

Vittime di un sarto, che ha cucito addosso alla Roma il vestitino della sconfitta. Ma anche di un peso politico ben misero, se in una finale europea si viene trattati così: da parvenu alla festa dei nobili, confinati in uno strapuntino a guardare gli altri che ballano. La Roma a Budapest è stata come minimo defraudata. (...) Una presa in giro. Come le seconde ammonizioni risparmiate a Rakitic e Lamela non le uniche ombre di un arbitraggio che ci ha condotti alla follia di una partita da 146', perché Taylor (un'inquietante somiglianza col "nostro.' Michael Fabbri) non ha saputo governare. Negli ultimi anni non ricordiamo errori così marchiani, e a senso unico, in finali internazionali. (...) Alla crescita della squadra, sotto l'egida di Mourinho, non ha corrisposto, in questi due anni, un peso specifico del club. (...) Dan Friedkin un uomo da record. la sua parabola professionale parla chiaro. Ma è anche il primo presidente nella storia del calcio di cui non si conosce nemmeno la voce. Chissà se dalle insondabili profondità dei suoi silenzi un giorno ci farà conoscere i suoi pensieri. (...)

(Il Messaggero)