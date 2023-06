Ecco Aouar: mezzala col vizio del gol. Ora pressing su Scamacca

Parla già romano Houssem Aouar, il centrocampista arrivato a parametro zero dal Lione, in passato vicino alla Juventus e al Napoli. «Daje Roma? Lo so cosa vuol dire», scherza dopo la firma del contratto: 3 milioni di euro all’anno più bonus fino al 2028. Il ventiquattrenne algerino, con cittadinanza francese, eredita la 22 di Nicolò Zaniolo, vestita nella storia recente del club da Borriello, Destro e, per una stagione, El Shaarawy. [...] Aouar che viene, Wijnaldum che va. La firma dell’algerino, di fatto, conferma la volontà della Roma di non voler riscattare l’olandese dal Psg, che, complice l’infortunio alla tibia che l’ha tenuto fuori 6 mesi, non ha trovato continuità, tantomeno l’affetto dei suoi tifosi, delusi dall’atteggiamento con cui è entrato in campo in finale di Europa League. Le ultime dichiarazioni del centrocampista, del resto, lasciano intendere la volontà di tornare in patria: «Scelgo a sentimento, se pensassi di voler tornare in Olanda lo farei. Quando ti infortuni, non ti senti più parte della squadra». Il mercato della Roma prosegue quindi all’insegna della sostenibilità per il bilancio, con l’assalto al parametro zero Ndicka, difensore in scadenza con l’Eintracht. In attacco, aumenta il pressing per il prestito dal West Ham di Gianluca Scamacca, che piace anche a Milan e a Juventus, che non ha riscattato Milik. La priorità dell’azzurro rimangono però i giallorossi, che lo hanno cresciuto.

(La Repubblica)