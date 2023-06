Dalla Spagna: l'Uefa aveva già escluso Mourinho dal Football Board prima della sua lettera a Boban

Dopo le pesanti decisioni dell'Uefa in merito alla Roma e a José Mourinho - squalificato per 4 giornate - a seguito della finale di Europa League tra Siviglia e Roma, l'allenatore giallorosso aveva inviato una lettera a Zvonimir Boban comunicando la scelta di dimettersi dall'Uefa Football Board, l'organo del calcio europeo che comprende tra le sue fila grandi allenatori e campioni.

Ora, secondo il quotidiano spagnolo, la lettera di José Mourinho sarebbe arrivata in ritardo: l'Uefa, infatti aveva già deciso di escludere il portoghese dal gruppo di esperti a seguito di quanto accaduto nella finale di Europa League, per il suo comportamento nella successiva conferenza stampa e soprattutto per il suo atteggiamento nei confronti di Roberto Rosetti, responsabile degli arbitri dell'Uefa, e della squadra arbitrale guidata da Anthony Taylor nel sottopassaggio.

(mundodeportivo.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE