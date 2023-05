Nessuna trattativa con gli arabi: la Roma resta in mano ai Friedkin

GAZZETTA.IT (E. ZOTTI) - Una volontà chiara. Quella di rendere grande la Roma e continuare a portare avanti un investimento che ha già superato gli 800 milioni di euro. Per la famiglia Friedkin quella legata al club giallorosso non è mai stata una semplice operazione finanziaria, volta ad ottenere un facile guadagno dopo poco tempo. I texani infatti hanno intenzione di rendere la squadra messa in mano a José Mourinho il manifesto del loro modo di lavorare, continuando ad immettere risorse e - soprattutto - vivendo quotidianamente a stretto contatto con i manager scelti per sviluppare il progetto. Anche per questo, al momento, Dan e Ryan Friedkin non stanno valutando l’idea di mollare la guida del club né hanno mai intavolato una trattativa per cedere il pacchetto di quote di maggioranza della società giallorossa. Non sorprende dunque se da Trigoria l’indiscrezione che vedrebbe una cordata araba capitanata dall’intermediario italiano Raffaello Follieri interessata a rilevare la Roma non trova conferme, ed è anzi stata accolta dalla presidenza con stupore. L’intenzione dei vertici romanisti rimane quella di continuare ad aumentare la dimensione internazionale della Roma, legandosi ancor di più al tessuto sociale della città: in primis tramite il progetto del nuovo stadio che dovrebbe sorgere nel quartiere di Pietralata, ma anche grazie al rapporto quotidiano coltivato con l’amministrazione capitolina.