Intrigo Roma: ci sono i sauditi. Possibile incontro mercoledì

Un intrigo internazionale accende le luci intorno alla Roma, entrata nel mese che ne deciderà il futuro. Tra faccendieri dal passato discutibile, manager molto potenti e tanti, tantissimi soldi i Friedkin stanno cercando di verificare la concretezza di un’offerta ipotizzata da un gruppo saudita. Si parla di un appuntamento fissato per dopodomani, mentre la squadra sarà impegnata a Monza. Le parti si potrebbero incontrare, se non interverranno impedimenti, in località top secret. (...) A tessere la tela, in qualità di intermediari e magari come possibili frontmen, stanno provvedendo due personaggi che hanno raccolto a Riad le manifestazioni di interesse di un gruppo arabo. (...) Un ruolo rilevante nell’operazione lo svolge Raffaello Follieri, spregiudicato affarista pugliese, che negli anni scorsi aveva già provato a scalare Palermo, Catania e Foggia. Follieri, classe 1978, si è affermato negli Stati Uniti dove ha intavolato relazioni importanti arricchendosi nel periodo della bolla immobiliare. Con la società fondata dal padre, il Follieri Group, a partire dal 2003 rastrellò vecchi beni venduti dal Vaticano a New York per risarcire lo scandalo-pedofilia e li trasformò in edifici di prestigio. Cominciò così a frequentare miliardari e politici. (...) La sua traiettoria venne però interrotta da un’inchiesta per una truffa da due milioni di dollari: in pratica Follieri, millantando amicizie inesistenti alla Santa Sede e nel mondo della politica, convinse diversi imprenditori a investire grandi somme di denaro per un business rivelatosi inconsistente. (...) I Friedkin valuterebbero la Roma un miliardo di euro.

(corsport)